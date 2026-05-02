Пушилин: 12 лет назад на Украине стало нормой убивать за убеждения

В ДНР сегодня вспоминают жертв трагедии, которая произошла 2 мая 2014 года в Одессе. По словам Главы Республики Дениса Пушилина, эта дата навсегда останется одной из самых страшных страниц в истории.
Он напомнил, с какой жестокостью украинские националисты расправились тогда с инакомыслящими.
- Мирные люди, вышедшие с протестом, были заживо сожжены в Доме профсоюзов, а тех, кто пытался спастись, целенаправленно расстреливали, - отметил Пушилин.
Глава ДНР подчеркнул, что такие расправы стали для Украины нормой.
- 12 лет назад на Украине убивать за убеждения, к сожалению, стало нормой, - заявил Денис Пушилин.
Напомним, что пять мирных жителей ДНР получили ранения 1 мая в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. В Республике повреждены дома и объекты гражданской инфраструктуры.
