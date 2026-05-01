Центр «Воин» в ДНР за два года обучил более 4,5 тысячи курсантов.

За два года работы в Донецкой Народной Республике филиал центра «Воин» подготовил свыше четырех с половиной тысяч курсантов, провел более 700 мероприятий с общим охватом 35 тысяч участников, а также переквалифицировал и обучил 794 учителей по программе «Основы безопасности и защиты Родины». Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

Воспитанники центра занимают первые места в спецзачете «Зарницы 2.0» и побеждают во всероссийских конкурсах. По словам Пушилина, центр «Воин» стал в Республике точкой притяжения для молодежи, где главные ценности - товарищество и служение будущему.

- Все, чему учат в центре: основам управления беспилотниками, военной медицине, тактической подготовке, - не просто дополнительные навыки, это насущная необходимость в мире, где риски и угрозы стремительно растут, - сказал Глава ДНР.

Особую признательность глава региона выразил инструкторам - ветеранам СВО, которые делятся опытом, направляют и поддерживают ребят. Благодаря им многие курсанты, прошедшие подготовку, сами стали теми, на кого стоит равняться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Добрая первомайская традиция: На Донецкой детской железной дороге открыли новый сезон

К новому сезону производственной практики на Донецкой детской железной дороге провели капитальные ремонт локомотивов (подробнее)