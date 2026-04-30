В Донецке на автостанции «Южный» установили первые кассы самообслуживания. Фото: ТГ/Бондаренко

На автостанции «Южный» в Донецке появились первые в Республике терминалы самообслуживания для покупки автобусных билетов. Об этом сообщил министр транспорта ДНР Александр Бондаренко.

Пилотный проект запустило подведомственное предприятие ГУП «Автовокзалы Донбасса». На станции смонтировали три терминала, через которые можно купить билеты на междугородние и пригородные рейсы. Нововведение позволяет пассажирам оформлять проездные документы гораздо быстрее и практически без очередей. Первые посетители уже оценили удобство сервиса.

Кроме того, терминалы дают возможность не только приобрести билет, но и посмотреть расписание межрегиональных автобусов - такие рейсы пока продаются только в кассах автостанции.

- В дальнейшей перспективе такими билетными комплексами планируем оснастить все автостанции Республики, - сказал Александр Бондаренко.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

