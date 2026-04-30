В День пожарной охраны 39 сотрудников МЧС ДНР получили награды

Фото: МЧС России по ДНР

В День пожарной охраны лучшие специалисты МЧС России получили заслуженные награды. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по ДНР.

Начальник ГУ МЧС России по ДНР Дмитрий Костямин отметил, что от собранности, реакции и скорости принятия решений пожарных зависят человеческие судьбы. Он подчеркнул, что сотрудники выполняют долг в сложнейших условиях, особенно сейчас, когда приходится работать под обстрелами и под гул беспилотников, рискуя собой.

- Большое вам спасибо за работу, которую выполняете по призванию совести и чести, - сказал Дмитрий Костямин.

Медали МЧС России и награды от Главы ДНР получили 39 сотрудников спасательного ведомства. С начала спецоперации подразделения ликвидировали свыше 47 тысяч пожаров, в том числе возникших в результате обстрелов. С 2014 года при исполнении служебного долга из-за боевых действий погиб 31 сотрудник МЧС. Их память почтили минутой молчания.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке выбрали «Красу Донбасса - 2026»: Главный титул завоевала Ангелина Данилова из ДНР

Девушки из шести регионов России боролись за титул «Краса Донбасса» в Донецке (подробнее)