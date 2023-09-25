ВСУ применили ударный БПЛА при обстреле Макеевки

Боевые действия становятся все более технологичными. Фото (архив): ТГ/Пушилин

Украинские войска применили ударный беспилотник при обстреле Макеевки. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что под прицелом боевого дрона ВСУ оказался Советский район города.

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:34 - населенный пункт Макеевка (Советский район): 1 ударный БПЛА, - говорится в сообщении представительства.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки украинские войска выпустили по территории Донецкой Народной Республики 42 боеприпаса. В результате обстрелов были ранены пять мирных жителей в Киевском и Куйбышевском районах Донецка и Никитовском районе Горловки. Кроме того, в Республике повреждены семь жилых домов.

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