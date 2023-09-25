За сутки ВСУ ранили пять мирных жителей ДНР

ВСУ за сутки выпустили по ДНР 42 боеприпаса, в том числе с кассетной боевой частью (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республике 42 боеприпаса. В результате обстрелов ранены пять мирных жителей в Киевском и Куйбышевском районах Донецка и Никитовском районе Горловки. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— На донецком направлении противник совершил 7 обстрелов из артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью, на горловском — 6 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на ясиноватском — один обстрел из артиллерии 155 мм с кассетной боевой частью, — заявили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что за сутки в Республике повреждены семь жилых домов в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры в регионе не зафиксировано.

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