Пушилин: За день от обстрелов ВСУ ранения получили пять мирных жителей ДНР

При обстреле ДНР украинские боевики исполосовали артиллерию (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

От обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины за день ранения получили пять мирных жителей ДНР. Под огонь украинских боевиков попали Донецк и Горловка. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

- Сегодня противник обстреливал Донецк и Горловку. В результате пять мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Два человека в Киевском районе Донецка ранены в результате обстрела кассетными боеприпасами, в Куйбышевском – из-за прямого попадания в дом. В Никитовском районе Горловки женщина пострадала, находясь во время обстрела на дачном участке, - написал в телеграм-канале Глава ДНР.

Денис Пушилин добавил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Также в результате обстрелов ВСУ получили повреждения семь жилых домов. Украинские боевики применили по жилым кварталам Республики ствольную артиллерию калибром 152, 155 мм, в том числе кассетного типа.

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