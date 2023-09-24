В результате обстрелов ВСУ в Донецке и Горловке ранены три человека

В Донецке и Горловке ранены три человека от обстрелов ВСУ Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

При обстреле со стороны вооруженных формирований Украины в Донецке и Горловке ранены три человека. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 24 сентября по состоянию на 12:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики. В Киевском районе Донецка по улице Артемовской, 181 ранены мужчина 1960 года рождения и женщина 1963 года рождения, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что в Никитовском районе Горловки в дачном кооперативе «Строитель» ранена женщина 1964 года рождения.

По данным СЦКК ДНР, примерно в девять утра ВСУ выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка два кассетных снаряда калибром 155 мм.

Кроме того, в 10:50 по Никитовскому району Горловки противник также выпустил три кассетных боеприпаса.

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