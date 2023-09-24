В Куйбышевском районе Донецка ранены два человека при обстреле ВСУ (архивное фото) Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Куйбышевском районе Донецка ранены два человека. Об этом сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- При обстреле Куйбышевского района по улице Умова получили ранение мужчина 2002 года рождения и женщина 1948 года рождения, - написал в телеграм-канал мэр города.

Алексей Кулемзин добавил, что в результате прямого попадания вражеского снаряда произошло возгорание дома частного сектора.

По данным СЦКК ДНР, примерно в 00:05 украинские боевики выпустили по Куйбышевскому району Донецка два снаряда калибром 155 мм. Противник ввел огонь из района населенного пункта Нетайлово.

Напомним, что за 23 сентября в ДНР от обстрелов ВСУ были ранены четыре человека. Повреждены три жилых домостроения в Куйбышевском районе Донецка, а также пять объектов гражданской инфраструктуры.

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