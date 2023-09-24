За сутки в ДНР четыре человека получили ранения от обстрелов ВСУ

За сутки ВСУ выпустили 85 единицы различных боеприпасов (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины за сутки в ДНР четыре человека получили ранения. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц в Кировском районе Донецка и Озеряновке. Повреждены три жилых домостроения в Куйбышевском районе Донецка, а также пять объектов гражданской инфраструктуры, - отмечают в ведомстве.

Под огнем украинских боевиков оказались Горловка, Донецк, Макеевка и Ясиноватский район. За сутки противник выпустил 85 единицы различных боеприпасов.

- На Донецком направлении противник совершил 20 обстрелов из AGM-88 HARM, артиллерии 155 мм. На Горловском 8 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На Ясиноватском 2 обстрела из артиллерии 155 мм. Выпущено 85 единиц различных боеприпасов, - добавили в СЦКК ДНР.

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