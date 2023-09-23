При обстреле микрорайона Текстильщик в Донецке пострадали две женщины

Последствия обстрела Кировского района Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Вечером 23 сентября украинские войска обстреляли Кировский район Донецка. От огня ВСУ пострадали две местных жительницы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что оба инцидента были зафиксированы в микрорайоне Текстильщик.

- При обстреле Кировского района в микрорайоне Текстильщик ранены женщины 1941 и 1980 годов рождения, - проинформировал мэр.

Отметим, что Текстильщик является одним из самых густонаселенных микрорайонов Донецка.

Тем временем в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что Донецк подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ.

Украинские войска выпустили по Донецку противорадиолокационную ракету AGM-88 HARМ Фото: Иван ЖИЛЯК

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:30 - город Донецк: выпущена противорадиолокационная ракета AGM-88 HARМ, - говорится в сообщении представительства.

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