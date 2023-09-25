Предприниматель из Омска подарил двух пони школе Олимпийского резерва в Макеевке

Для школы приобрели двух чистокровных уэльских пони родом с Урала. Фото: Минмолспорттуризма ДНР

Предприниматель из Омска подарил двух чистокровных пони детско-юношеской школе Олимпийского резерва «Локомотив» города Макеевки. Лошадей планируют доставить сюда до конца сентября. Об этом сообщили в Министерстве спорта и туризма Донецкой Народной Республики.

Там пояснили, что такие животные прекрасно подходят для занятий верховой ездой.

- Благодаря помощи руководителя Омского клуба «Анкор» Оксаны Сухановой для Детско-юношеской школы Олимпийского резерва «Локомотив» приобрели двух чистокровных уэльских пони родом с Урала. Эти миниатюрные лошадки прекрасно подходят для верховой езды и способны брать высокие барьеры, - заявили в ведомстве.

Сообщается также, что корма для животных привезут из Москвы. Кроме того, школе передадут спортивный инвентарь для тренировок. Благодаря пони обучаться конному спорту в учреждении смогут дети с 6-ти лет.

Тем временем в Мариуполе участок реки возле парка имени Гурова облюбовали лебеди. Выбор птицами реки Кальчик подтверждает, что экологическая обстановка в приморском городе ДНР постепенно нормализуется.

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