Лебеди облюбовали участок реки возле парка имени Гурова в Мариуполе

Экологи отмечают, что появление лебедей на открытой воде - хороший знак. Фото: Администрация города Мариуполя

Участок реки Кальчик возле парка имени Гурова в Мариуполе облюбовали лебеди. Птицы появились здесь не так давно, но уже успели привлечь к себе внимание мариупольцев. Об этом сообщили в администрации города.

Там уточнили, что вообще-то эти лебеди проживают в мариупольском зоопарке. Но они свободные птицы и иногда покидают свой вольер с водоемом для того, чтобы поплавать в реке. По словам директора зоопарка Савелия Вашуры, к ним присоединяются и другие «постояльцы» - пеликаны и утки. Сейчас в планах зоопарка пополнить свои ряды новыми парами белых и черных лебедей.

Тем временем экологи отмечают, что появление лебедей на открытой воде - хороший знак.

- Лебедь никогда не сядет на грязную воду. Он выбирает благоприятную природную зону, которая не имеет признаков негативного воздействия человека на окружающую среду. Выбор лебедями реки Кальчик подтверждает, что экологическая обстановка в городе в норме, - утверждает начальник отдела экологии администрации города Мариуполя Валерия Ускова.

Экологи считают, что теплый климат в регионе будет способствовать дальнейшему росту популяции лебедей в Приазовье.

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