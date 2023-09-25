Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в Ясиноватой после обстрела со стороны ВСУ

Пожарные ликвидировали огонь в Ясиноватой (архивное фото). Фото: МЧС ДНР

Сотрудники МЧС ДНР ликвидировали пожар в частом доме Ясиноватой после обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Причиной пожара стало попадание взрывоопасного предмета. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

- В 07:54 на линию «101» поступило сообщение о пожаре в Ясиноватой по улице Куйбышева. На место было направлено пожарно-спасательное отделение. По прибытии сотрудники МЧС установили горение на территории частного домовладения. Причиной послужило попадание взрывоопасного предмета, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что в результате возгорания полностью уничтожена летняя кухня, хозяйственная постройка, сарай и легковой автомобиль. Повреждения получили кровля и перекрытие гаража. В ликвидации пожара участвовали 16 спасателей и три единицы техники.

По данным СЦКК ДНР, вооруженные формирования Украины примерно в 07:50 выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 155 мм. Противник ввел огонь из района населенного пункта Семеновка

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