На территории ДНР за сутки ликвидировали более 100 пожаров

Сотрудники МЧС ДНР за сутки ликвидировали 103 пожара Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки сотрудники МЧС ликвидировали 103 пожара. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Донецкой Народной Республике.

Там уточнили, что один из пожаров, случившихся 24 сентября в Амвросиевском районе вблизи села Григорьевка, огнем было уничтожено сухая растительность на площади 40 гектар.

- 24 сентября 2023 года в Амвросиевском районе вблизи села Григорьевка произошел пожар на открытой территории. Огнем уничтожено сухая растительность на площади 40 га. Причина пожара устанавливается, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что в тушении пожара от МЧС России по ДНР привлекалось семь единиц техники, 29 человек личного состава.

Кроме того, за прошлые сутки сотрудники МЧС России по ДНР четыре раза привлекались для проведения обследований на территории Республики. Выявлено, вывезено, уничтожено четыре единицы взрывоопасных предметов.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На территории ДНР за сутки ликвидировали более 70 пожаров

В административном здании одного из муниципальных предприятий Ясиноватой пожар возник из-за обстрела ВСУ (подробнее)