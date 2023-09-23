На территории ДНР за сутки ликвидировали более 70 пожаров

В результате обстрела в Ясиноватой загорелось административное здание. Фото: МЧС России по ДНР
В Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки сотрудники МЧС ликвидировали 73 пожара. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Донецкой Народной Республике.
Там уточнили, что один из пожаров, случившихся 22 сентября, был вызван украинским обстрелом. Огонь возник в административном здании одного из муниципальных предприятий в Ясиноватой.
- Как только позволила оперативная обстановка, для тушения пожара было направлено пожарно-спасательное отделение, - рассказали в спасательном ведомстве Республики.
Сообщается также, что до приезда огнеборцев пожар успел уничтожить вещи и мебель на площади 60 квадратных метров. Кроме того, полностью сгорел автомобиль.
Тем временем в Тельмановском районе ДНР вблизи села Староигнатьевка произошло возгорание на открытой местности. Пожар уничтожил там сухую растительность на площади в 40 гектаров. Его причину сейчас устанавливают.
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