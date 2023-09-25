ВСУ обесточили три детских сада и более трех тысяч абонентов Ясиноватой и Горловки

Ремонт электросети в Горловке и Ясиноватой начнется как только позволит обстановка (архивное фото). Фото: Минугля и энергетики ДНР

В Ясиноватой и Горловке в результате обстрела ВСУ без электроснабжения остались три детских сада и более трех тысяч бытовых абонентов. Об этом заявили в пресс-службе министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

— В результате очередного обстрела, обесточены 37 трансформаторных подстанций, школа, 3 детских сада Ясиноватского РЭС, 3531 бытовых абонентов Горловского РЭС, — заявили в ведомстве. — Аварийно-восстановительные работы будут завершены, как только позволит обстановка

Как сообщала «КП Донецк», за сутки украинские боевики выпустили по территории региона 42 боеприпаса, в том числе с кассетной боевой частью. В результате обстрелов пострадали пять мирных жителей ДНР, повреждены семь жилых домов в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Всего ВСУ за сутки 14 раз открыли огонь по Республике.

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