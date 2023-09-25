Ямал ремонтирует фасады 20 многоэтажек на центральной улице Волновахи

Благодаря региону-шефу преобразится центральная улица Волновахи. Фото: Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Специалисты из Ямала ремонтируют фасады 20 многоквартирных домов вдоль улицы Ленина в Волновахе. На центральной улице города фасады зданий выполнят в цвета российского флага. Об этом сообщает департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

- Строители уже демонтировали поврежденные балконные ограждения. В настоящее время утепляют стены многоквартирников минераловатными плитами, где необходимо, наносят базовый слой штукатурки. Дома облицуют современным теплосберегающим материалом, в квартирах станет комфортнее и теплее, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что центральная улица горда станет ярким визуальными символом интеграции подшефной территории Ямала в российскую действительность. Также до 2025 года регион-шеф планирует восстановить в Волновахском районе более 170 многоквартирных домов. Благодаря чему будут улучшены жилищные условия для трех тысяч семей.

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