В Мариупольском доме престарелых выступил ансамбль казачьей песни из Донецка

Донецкий ансамбль казачьей песни дал концерт в Мариупольском доме престарелых. Фото: Администрация города Мариуполя

В Мариупольском доме-интернате для граждан пожилого возраста и инвалидов с гериатрическим отделением №1 побывали артисты из Донецкого ансамбля казачьей песни «Славяночка». Здесь они дали большой концерт. Об этом сообщили в администрации города Мариуполя.

Там отметили, что любой визит гостей в Мариупольский дом престарелых - большое событие для его постояльцев. Для них это не просто связь с внешним миром, но также возможность забыть о своих болезнях и одиночестве, вновь почувствовать радость от жизни и прилив новых сил. Помня об этом, волонтеры межрегиональной общественной организации «Шторм» организовали для пожилых людей выступление ансамбля.

- Многие мотивы были знакомы, но в казачьем распеве слышались по-новому. Пожилые мариупольцы с удовольствием слушали песни, по-молодецки пританцовывая и задорно хлопая в ладоши, и никак не хотели отпускать артистов, - рассказали в мэрии.

Напомним, что для пенсионеров из Мариуполя регулярно организуют физкультминутки на свежем воздухе. В Орджоникидзевском районе продолжает действовать клуб «Активного долголетия».

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