Ключ к здоровью: Для пенсионеров из Мариуполя проводят спортивные тренировки на свежем воздухе

Спортивные занятия дарят пожилым жителям левобережья хорошее настроение и заряжают позитивом. Фото: Администрация города Мариуполя
Для пенсионеров из Мариуполя регулярно организуют физкультминутки на свежем воздухе. Об этом сообщили в администрации города.
Там пояснили, что в территориальном центре социального обслуживания Орджоникидзевского района при отделении социально-бытовой адаптации продолжает действовать клуб «Активного долголетия». В этом клубе вплотную занялись новым направлением активного досуга горожан - здесь оздоравливают людей пожилого возраста и людей с инвалидностью.
Спортивные занятия дарят пожилым жителям левобережья хорошее настроение и заряжают позитивом. Фото: Администрация города Мариуполя
- Тренажеры помогают поддерживать в тонусе мышцы, несложные упражнения улучшают общее самочувствие, а занятия спортом повышают уровень социальной адаптации граждан пожилого возраста, - цитируют в мэрии слова директора терцентра Мимозы Степченко.
Спортивные занятия дарят пожилым жителям левобережья хорошее настроение и заряжают позитивом. Фото: Администрация города Мариуполя
Уточняется, что спортивные тренировки проводят на свежем воздухе в парке «Радуга». Совместные занятия с друзьями и сотрудниками центра дарят пожилым жителям левобережной части Мариуполя хорошее настроение и заряжают позитивом.
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