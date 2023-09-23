Кассетные снаряды ВСУ уничтожили технику коммунальщиков в Ясиноватой

Последствия обстрела Ясиноватой Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские войска, выпустив кассетные снаряды 22 сентября, повредили технику коммунальщиков в городе Ясиноватая в ДНР. По словам очевидцев, обстрел со стороны ВСУ продолжался около полутора часов. В результате пострадал автопарк коммунального предприятия и был ранен один рабочий. У значительной части машин осколками пробиты стекла и кузовы.

Последствия обстрела Ясиноватой Фото: Иван ЖИЛЯК

При обстреле города также пострадала часть муниципального транспорта. По сообщению мэра Ясиноватой Дмитрия Шевченко, с 23 сентября временно приостанавливается движение автобусов по маршруту №106 сообщением Ясиноватая-Донецк.

Последствия обстрела Ясиноватой Фото: Иван ЖИЛЯК

- Автобусы получили повреждения в результате обстрела вооруженными формированиями Украины коммунального предприятия, - заявил он.

Последствия обстрела Ясиноватой Фото: Иван ЖИЛЯК

По словам Шевченко, в городе предпринимают все необходимые меры для возобновления работы маршрута. Тем временем внутригородской автобусный маршрут №25 продолжит курсировать в прежнем режиме.

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