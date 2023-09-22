В Ясиноватой приостановили движение автобусов в Донецк после обстрела ВСУ

Обстрелом ВСУ в Ясиноватой повреждены автобусы, которые курсируют по маршруту №109. Фото: Шевченко/ТГ

В Ясиноватой временно приостановили движение автобусов по маршруту №106 Ясиноватая-Донецк. Это связано с повреждением транспорта в результате обстрела со стороны ВСУ, заявил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

— С 23 сентября временно приостанавливается движение автобусов по маршруту №106 Ясиноватая-Донецк. Автобусы получили повреждения в результате сегодняшнего обстрела ВФУ коммунального предприятия. Принимаем все необходимые меры для возобновления работы маршрута, — отметил градоначальник.

Дмитрий Шевченко добавил, что внутригородской автобусный маршрут №25 продолжит работать в штатном режиме.

Как сообщала «КП Донецк», в результате обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ ранения получили два мирных жителя — мужчина 1965 и женщина 1978 годов рождения. В СЦКК ДНР заявили, что боевики выпустили по городу 13 артиллерийских снарядов калибром 155 мм за 20 минут. Обстрел города велся с позиций украинских боевиков в Семеновке.

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