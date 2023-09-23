В Горловке после обстрела ВСУ значительно повреждены линии электропередач

Украинские войска обесточили поселок в Горловке Фото: Иван ЖИЛЯК

Утром 23 сентября украинские войска нанесли массированный ракетный удар по Горловке. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:35 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из РСЗО, - говорится в сообщении представительства.

Тем временем в администрации Горловки заявили, что в результате украинской вооруженной агрессии в городе были значительно повреждены линии электропередач.

- Обстрелом вооруженных формирований Украины обесточен поселок шахты им Н.А. Изотова (Никитовский район Горловки), - сообщили в мэрии.

Напомним, ранее сообщалось, что торговый павильон, жилые дома и админздания повреждены обстрелами ВСУ в Донецке. Украинские войска за день выпустили около 40 натовских снарядов по столице ДНР.

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