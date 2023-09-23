Торговый павильон, жилые дома и админздания повреждены обстрелами ВСУ в Донецке

За день украинские войска обстреляли Донецк девятнадцать раз Фото: Иван ЖИЛЯК

Ряд жилых домов, админздания и торговые точки пострадали в Донецке в результате обстрелов ВСУ 22 сентября. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что за день украинские войска обстреляли Донецк девятнадцать раз, выпустив в его направлении 39 снарядов натовского образца калибром 155 мм, из них 10 кассетного типа. Под огнем оказались Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы столицы ДНР.

- Повреждены дома частного сектора по улице Богатырской, многоквартирный жилой дом и административные здания по улице Куйбышева. В Петровском районе по улице Петровского поврежден торговый павильон «Мир-Маг», - проинформировал градоначальник.

Сообщается также, что в Куйбышевском районе Донецка были ранены мужчины 1967, 1984, 1981, 1984 годов рождения и женщина 1957 года рождения.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Юг ДНР остался без мобильной связи из-за обстрелов ВСУ

Республиканский оператор связи «Феникс» сообщил, что украинская армия уничтожила узел связи в Еленовке (подробнее)