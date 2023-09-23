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НовостиПолитика23 сентября 2023 6:30

Торговый павильон, жилые дома и админздания повреждены обстрелами ВСУ в Донецке

Украинские войска за день выпустили около 40 натовских снарядов по столице ДНР
Ирина ДМИТРИЕВА
За день украинские войска обстреляли Донецк девятнадцать раз

За день украинские войска обстреляли Донецк девятнадцать раз

Фото: Иван ЖИЛЯК

Ряд жилых домов, админздания и торговые точки пострадали в Донецке в результате обстрелов ВСУ 22 сентября. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что за день украинские войска обстреляли Донецк девятнадцать раз, выпустив в его направлении 39 снарядов натовского образца калибром 155 мм, из них 10 кассетного типа. Под огнем оказались Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы столицы ДНР.

- Повреждены дома частного сектора по улице Богатырской, многоквартирный жилой дом и административные здания по улице Куйбышева. В Петровском районе по улице Петровского поврежден торговый павильон «Мир-Маг», - проинформировал градоначальник.

Сообщается также, что в Куйбышевском районе Донецка были ранены мужчины 1967, 1984, 1981, 1984 годов рождения и женщина 1957 года рождения.

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