Пятеро жителей Донецка ранены на остановке транспорта при обстреле ВСУ

Под обстрел ВСУ попали жители, которые находились на остановке «Углестрой» на улице Куйбышева в Донецке Фото: Иван ЖИЛЯК

Пятеро жителей Донецка получили сегодня днем ранения на остановке общественного транспорта на улице Куйбышева. Украинские военные выпустили по мирным жителям кассетные снаряды.

- В результате варварского обстрела Куйбышевского района возле остановки общественного транспорта «Углестрой» есть пострадавшие, в том числе среди сотрудников районного участка водоканала. Ранены мужчины 1967, 1984, 1981, 1984 годов рождения и женщина 1957 года рождения, - сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Под обстрел ВСУ попали жители, которые находились на остановке «Углестрой» на улице Куйбышева в Донецке Фото: Иван ЖИЛЯК

Он добавил, что также повреждены кровля, остекление и фасад многоквартирных жилых домов и административные здания.

Информация о разрушениях и анкетные данные пострадавших уточняются.

Под обстрел ВСУ попали жители, которые находились на остановке «Углестрой» на улице Куйбышева в Донецке Фото: Иван ЖИЛЯК

По данным представительства ДНР в СЦКК, Куйбышевский район обстреляли в 14:50, было выпущено три снаряда калибром 155 мм с кассетной боевой частью.

Также еще один мужчина ранен в результате обстрела частного дома по улице Куйбышева.

Напомним, что в минувшие сутки по информации представительства ДНР в СЦКК ранения получили двое гражданских лиц в Петровском районе Донецка и Червоногвардейском районе Макеевки.

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