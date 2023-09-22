«Феникс» предупредил о нестабильной работе связи в ДНР ночью 25 сентября

«Феникс» предупредил о возможных неполадках в работе мобильной сети в ночь на 25 сентября. Фото: пресс-служба оператора

Мобильный оператор «Феникс» предупредил жителей Донецкой Народной Республики о возможных неполадках в работе связи в ночь с 24 на 25 сентября.

— В ночь с 24 на 25 сентября текущего года будет проведена миграция абонентской базы в новый расширенный домашний регистр абонентов. В период проведения работ возможны проблемы с регистрацией в сети, пользованием услугой пакетной передачи данных, входящими звонками и SMS-сообщениями. Также будут ограничены любые финансовые операции по абонентским номерам, — отметили в пресс-службе.

В «Фениксе» добавили, что из-за ремонтных работ в период с 00:00 субботы 23 сентября по 24:00 понедельника 25 сентября будут приостановлены операции по восстановлению и перевыпуску SIM-карт абонентов.

— Такая работа позволит не только выполнить дальнейшие работы по изменению региональных кодов сети Республиканского оператора связи на российский код, но и повысит производительность ядра сети в целом. Приносим извинения за возможные неудобства, — заявили в компании.

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