Украинские войска ранили пять мирных жителей Донецка

Пять мирных жителей Донецка пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ (архивное фото)
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Вооруженные формирования Украины ранили пять мирных жителей Куйбышевского района Донецка. Повреждены многоквартирные жилые дома и административное здание. Об этом заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
— При варварском обстреле Куйбышевского района по улице Куйбышева ранены мужчины 1967, 1984, 1981, 1984 годов рождения и женщина 1957 года рождения, — заявил Кулемзин. — Повреждены кровля, остекление и фасад многоквартирных жилых домов и административные здания.
Как сообщала «КП Донецк», ранее украинские войска обстреляли остановку общественного транспорта «Углестрой» в Куйбышевском районе города. В Петровском районе Донецка на Жилплощадке обнаружили запрещенные противопехотные мины «Лепесток». Глава города предупредил дончан об опасности, отметив, что взрывоопасные предметы нельзя трогать и передвигать.
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