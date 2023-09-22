Под огонь ВСУ попала остановка в Донецке, есть пострадавшие

ВСУ открыли огонь по остановке общественного транспорта в Куйбышевском районе Донецка (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины обстреляли остановку общественного транспорта в Куйбышевском районе Донецка. Глава городской администрации Алексей Кулемзин заявил о пострадавших в результате украинской агрессии.

— В результате обстрела Куйбышевского района возле остановки общественного транспорта «Углестрой» есть пострадавшие, в том числе среди сотрудников районного участка водоканала, — отметил Кулемзин.

Мэр Донецка подчеркнул, что информация о разрушениях и анкетные данные пострадавших уточняются.

Как сообщала «КП Донецк», ранее в Петровском районе Донецка обнаружили запрещенные противопехотные мины «Лепесток». Взрывоопасные предметы заметили на Жилплощадке. Градоначальник Алексей Кулемзин предупредил дончан об опасности, попросил смотреть под ноги при ходьбе, а также информировать детей об опасных предметах, которые нельзя трогать и передвигать.

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