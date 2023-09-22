В ДНР за сутки вывезли и уничтожили 60 единиц взрывоопасных предметов

В ДНР за сутки вывезли и уничтожили 60 единиц ВОП. Фото: МЧС ДНР

Сотрудники МЧС за прошлые сутки уничтожили 60 единиц взрывоопасных предметов на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

- За минувшие сутки сотрудники МЧС России по ДНР 15 раз привлекались для проведения обследований на территории Донецкой Народной Республики. Выявлено, вывезено, уничтожено 60 единиц взрывоопасных предметов, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что за сутки спасатели ликвидировали 51 пожар на территории Донецкой Народной Республики. Четыре возгорания произошли вследствие попадания взрывоопасных предметов.

От ВОП в Куйбышевском районе Донецка огнем было уничтожено кровля. В Ленинском и Петровском районе Донецка, а также в Центрально-Городском районе Горловки пожаром было уничтожено сухая трава на площади более трех тысяч квадратных метров. Всего от МЧС России по ДНР привлекалось четыре единицы техники и 18 человек личного состава

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