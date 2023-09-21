В ДНР за сутки уничтожили более 130 единиц взрывоопасных предметов

МЧС ДНР за сутки уничтожили более 130 единиц ВОП. Фото: МЧС ДНР

Сотрудники МЧС за прошлые сутки уничтожили более 130 единиц взрывоопасных предметов на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

- За минувшие сутки сотрудники МЧС России по ДНР 15 раз привлекались для проведения обследований на территории Донецкой Народной Республики. Выявлено, вывезено, уничтожено 138 единиц взрывоопасных предметов, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что за сутки спасатели ликвидировали 56 пожаров на территории Донецкой Народной Республики. Два возгорания произошли вследствие попадания взрывоопасных предметов. От ВОП в Куйбышевском районе Донецка в частном доме огнем было уничтожено кровля, перекрытие, вещи и мебель.

В Никитовском районе Горловки пожаром было уничтожено сухая растительность. Всего в двух случаях от МЧС России по ДНР привлекалось четыре единицы техники и 19 человек личного состава.

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