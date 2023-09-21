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НовостиПолитика21 сентября 2023 6:34

В ДНР за сутки уничтожили более 130 единиц взрывоопасных предметов

Сотрудники МЧС России по ДНР 15 раза привлекались для проведения обследований территории Республики
Владислав ГУЩИН
МЧС ДНР за сутки уничтожили более 130 единиц ВОП. Фото: МЧС ДНР

МЧС ДНР за сутки уничтожили более 130 единиц ВОП. Фото: МЧС ДНР

Сотрудники МЧС за прошлые сутки уничтожили более 130 единиц взрывоопасных предметов на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

- За минувшие сутки сотрудники МЧС России по ДНР 15 раз привлекались для проведения обследований на территории Донецкой Народной Республики. Выявлено, вывезено, уничтожено 138 единиц взрывоопасных предметов, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что за сутки спасатели ликвидировали 56 пожаров на территории Донецкой Народной Республики. Два возгорания произошли вследствие попадания взрывоопасных предметов. От ВОП в Куйбышевском районе Донецка в частном доме огнем было уничтожено кровля, перекрытие, вещи и мебель.

В Никитовском районе Горловки пожаром было уничтожено сухая растительность. Всего в двух случаях от МЧС России по ДНР привлекалось четыре единицы техники и 19 человек личного состава.

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