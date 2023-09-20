МЧС ДНР за сутки обнаружили и уничтожили более 40 единиц взрывоопасных предметов

МЧС ДНР за сутки уничтожили более 40 единиц ВОП. Фото: МЧС ДНР

Сотрудники МЧС за прошлые сутки обнаружили и уничтожили более 40 единиц взрывоопасных предметов на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

- За минувшие сутки сотрудники МЧС России по ДНР 17 раз привлекались для проведения обследований на территории Донецкой Народной Республики. Выявлена, вывезена, уничтожена 41 ед. ВОП, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что за сутки на территории ДНР было ликвидировано 35 пожаров. Один из них произошел вследствие попадания взрывоопасного предмета в Ясиноватском районе в поселке Верхнеторецкое на улице Ленина. Пожаром было уничтожено сухая растительность на площади один гектар. От МЧС России по ДНР привлекалось одна единица техники, четыре человека личного состава.

Кроме того, в Тельмановском районе в селе Греково-Александровка пожаром было уничтожено сухая растительность и камыш на площади 10 гектаров. В тушении пожара от МЧС России по ДНР привлекалось две единицы техники, восемь человек личного состава.

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