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НовостиПолитика20 сентября 2023 8:06

МЧС ДНР за сутки обнаружили и уничтожили более 40 единиц взрывоопасных предметов

Сотрудники МЧС России по ДНР 17 раза привлекались для проведения обследований территории Республики
Владислав ГУЩИН
МЧС ДНР за сутки уничтожили более 40 единиц ВОП. Фото: МЧС ДНР

МЧС ДНР за сутки уничтожили более 40 единиц ВОП. Фото: МЧС ДНР

Сотрудники МЧС за прошлые сутки обнаружили и уничтожили более 40 единиц взрывоопасных предметов на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

- За минувшие сутки сотрудники МЧС России по ДНР 17 раз привлекались для проведения обследований на территории Донецкой Народной Республики. Выявлена, вывезена, уничтожена 41 ед. ВОП, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что за сутки на территории ДНР было ликвидировано 35 пожаров. Один из них произошел вследствие попадания взрывоопасного предмета в Ясиноватском районе в поселке Верхнеторецкое на улице Ленина. Пожаром было уничтожено сухая растительность на площади один гектар. От МЧС России по ДНР привлекалось одна единица техники, четыре человека личного состава.

Кроме того, в Тельмановском районе в селе Греково-Александровка пожаром было уничтожено сухая растительность и камыш на площади 10 гектаров. В тушении пожара от МЧС России по ДНР привлекалось две единицы техники, восемь человек личного состава.

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