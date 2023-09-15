В двух районах ДНР за сутки выгорело более 130 гектаров сухой растительности

В ДНР за сутки выгорело более 130 гектаров сухой растительности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Старобешевском и Амвросиевском районах ДНР за прошлые сутки выгорело 137 гектаров сухой растительности и камыша. Об этом сегодня сообщили в Главном управлении МЧС России по ДНР.

- Пожары произошли вблизи сел Свистуны и Покровка Амвросиевского района, а также рядом с населенными пунктами Нижнепетровское и Раздольное Старобешевского района. Всего от МЧС ДНР к тушению пожаров привлеклись 13 единиц техники и 61 специалист. Причины пожаров устанавливаются, - отмечают в ведомстве.

В спасательном ведомстве добавили, что за сутки на территории Донецкой Народной Республики было ликвидировано 84 пожара. Также в городе Моспино от пожара пострадал мужчина 1952 года рождения, он был госпитализирован в больницу. От МЧС России по ДНР привлекалось одна единица техники, четыре человека личного состава.

15 сентября 2023 года в ДНР, кроме северо-востока, сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс), а в северо-восточных районах – высокая пожароопасность (4 класс).

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