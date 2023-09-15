В ДНР обесточены свыше шести тысяч абонентов

Без света в ДНР остались свыше шести тысяч абонентов (архивное фото). Фото: Минугля ДНР

В Донецкой Народной Республики без электроснабжения остаются более шести тысяч абонентов. Об этом заявили в пресс-службе министерства угля и энергетики региона.

— По состоянию на 7:00 15 сентября на территории Донецкой Народной Республики обесточено 95 трансформаторных подстанций, 6370 бытовых абонентов, — заявили в ведомстве.

Ранее в результате обстрелов со стороны вооруженных формирования Украины были обесточены восемь трансформаторных подстанций, 1300 абонентов в Куйбышевском районе Донецка

Как сообщала «КП Донецк», ВСУ за сутки 14 сентября выпустили по Донецкой Народной Республики свыше 200 боеприпасов, в том числе с кассетной боевой частью. Ранения получили два мирных жителя в Кировском районе Донецка и Веселом. В результате обстрелов повреждены шесть жилых домов в Донецке и Валерьяновке, а также два объекта гражданской инфраструктуры.

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