В Мариуполе завершат ремонт объектов жилфонда, с которых ушла СК «Петрострой»

Специалисты восстановят поврежденные объекты в Мариуполе. Фото (архив): ТГ/Моргун

В Мариуполе намерены завершить ремонт объектов жилого фонда, с которых ушла СК «Петрострой». Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он уточнил, что вместе с главой Ильичевской райадминистрации Владимиром Скударем провел встречу с жителями района и ответил на их вопросы.

- По поводу ситуации с многоквартирным домом по улице Гастелло, где предыдущий подрядчик прекратил выполнение работ, пояснил, что такой дом в районе не один. Поручил главе райадминистрации подготовить полный перечень объектов жилого фонда, с которых ушла СК «Петрострой». Его подадим в вышестоящие инстанции для оперативного решения вопроса о завершении капремонта, - заявил градоначальник.

Напомним, ранее мэр Мариуполя рассказал о гарантийных обязательствах подрядчиков после сдачи восстановленных домов. По словам Моргуна, ремонтники несут ответственность за выполненные работы в течение двух лет.

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