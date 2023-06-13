Мэр Мариуполя рассказал о гарантийных обязательствах подрядчиков после сдачи восстановленных домов

Работы над домом по проспекту Металлургов, 21 ведет Фонд капремонта Липецкой области. Фото: ТГ/Моргун

Восстановление квартиры в пострадавшем доме подразумевает получение качественного жилья. За это отвечает подрядчик, который занимался ремонтом. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Мариуполя Олег Моргун.

Градоначальник рассказал, что недавно к нему обратилась жительница многоквартирного дома по проспекту Металлургов, 21 с просьбой ознакомиться с ходом его восстановления. Вместе с представителями подрядчика, Жовтневой райадминистрации и МУП АГМ «Мариупольжилкомплекс» мэр встретился с жителями дома.

Он отметил, что многие вопросы уже решены - в доме отремонтирована кровля, закрыт тепловой контур и обустроены инженерные системы, включая теплоснабжение. До конца месяца к дому подведут свет. Помимо этого, разработаны дополнительные дефектные акты для проведения других работ, в том числе ремонта газоснабжающей системы.

- Строители устранят недочеты - это обязательное условия для приемки объекта. А после ввода дома в эксплуатацию подрядчик в течение двух лет несет гарантию за выполненные работы, - заявил Моргун.

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