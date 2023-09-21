Строители Подмосковья закончат ремонт жилого дома в Мариуполе к октябрю

Строители из Подмосковья восстановили лепнину в мариупольском доме на улице Покрышкина. Фото: Моргун/ТГ

В Мариуполе продолжается восстановление многоквартирного жилого дома на улице Покрышкина. Специалисты из Московской области полностью восстанавливают конструктив здания. Об этом рассказал мэр приморского города Олег Моргун.

— Строители полностью восстанавливают конструктив многоэтажки, закрывают тепловой контур здания. Отметил высокое качество внутренней отделки. В местах общего пользования выполнена практически ювелирная работа – восстановлены все декоративные элементы гипсовой лепнины, — заявил Моргун. — К предстоящему отопительному сезону в здании также заменены инженерные сети теплоснабжения.

Градоначальник подчеркнул, что закончить работы на объекте планируют в октябре 2023 года.

Как сообщала «КП Донецк», к отопительному сезону в Мариуполе готовы более тысячи домов. К подаче теплоносителя готовятся и объекты соцкультбыта.

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