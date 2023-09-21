Украинские боевики ранили мужчину в Макеевке

ВСУ ранили мужчину 1984 года рождения в Червоногвардейском районе Макеевки (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинские боевики обстреляли Червоногвардейский район Макеевки. В результате обстрела ранен мирный житель 1984 года рождения. Об этом заявил глава городской администрации Владислав Ключаров.

— В результате обстрела Червоногвардейского района со стороны ВФУ пострадал мужчина 1984 года рождения. Состояние средней тяжести. Госпитализирован в лечебное учреждение, — заявил мэр. — Также, по предварительным данным, в двух домах нарушено остекление и кровля.

Как сообщала «КП Донецк», за день вооруженные формирования Украины выпустили по Донецкой Народной Республике 147 боеприпасов. Ранения получили два мирных жителя Республики. Повреждены три жилых дома в Донецке и Макеевке, а также три объекта гражданской инфраструктуры, в том числе техникум, ЛЭП и узел связи в Еленовке. Всего эксперты зафиксировали 39 обстрелов ДНР со стороны ВСУ за день.

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