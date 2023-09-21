Врио Главы Пушилин: За день ВСУ выпустили по ДНР 147 боеприпасов

За день украинские боевики ранили двух мирных жителей в ДНР, заявил Пушилин (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

За 21 сентября вооруженные формирования Украины 39 раз открыли огонь по Донецкой Народной Республике. В результате обстрелов ранены два мирных жителя. Повреждены три жилых дома в Донецке и Макеевке. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.

— В результате обстрелов по стороны ВФУ в Петровском районе Донецка на остановке общественного транспорта по ул. Рационализаторов тяжелые ранения получила женщина. В Червоногвардейском районе Макеевки пострадал мужчина, — заявил Пушилин.

Врио Главы региона подчеркнул, что в ВСУ повредил три жилых дома и три объекта гражданской инфраструктуры, в том числе техникум, ЛЭП и узел связи в Еленовке.

— Противник совершил 39 обстрелов, выпущено 147 боеприпасов, применялась ствольная артиллерия калибром 152, 155 мм, в том числе кассетного типа, — отметил глава Республики.

Как сообщала «КП Донецк», украинские войска уничтожили узел связи в Еленовке. В результате без связи остались сотни абонентов на юге региона.

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