Украинские войска уничтожили узел связи на юге ДНР

ВСУ разрушили узел связи в Еленовке, сотни абонентов на юге ДНР остались без мобильной связи. Фото: РОС «Феникс»

Украинские войска в очередной раз открыли огонь по узлу связи в Еленовке. В результате обстрела без мобильной связи остались сотни абонентов на юге региона. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского оператора «Феникс».

— В результате очередного обстрела со стороны украинских вооруженных формирований сегодня, 21 сентября, уничтожен узел связи в населенном пункте Еленовка. Ранее указанный объект уже повреждался осколочно-фугасными элементами, — заявили в компании.

Ранее ВСУ уже открывали огонь по узлу связи в Еленовке, но специалисты выезжали на месте и проводили аварийно-восстановительные работы.

— В один из выездов к месту проведения указанных работ, они были атакованы дронами боевиков, — отметили в пресс-службе «Феникса».

В компании добавили, что сейчас специалисты оценивают масштаб причиненного ущерба и возможность восстановления сервисов мобильной связи.

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