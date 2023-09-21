Свыше тысячи домов Мариуполя готовы к отопительному сезону

В Мариуполе продолжают активную подготовку к отопительному сезону (архивное фото). Фото: Минугля и энергетики ДНР

Более тысячи жилых многоквартирных домов Мариуполя готовы к отопительному сезону, в них провели проверки систем отопления. Об этом заявил мэр приморского города Олег Моргун.

— На сегодняшний день завершены проверки систем отопления в 1 115 многоквартирных домах во всех районах города. К подаче теплоносителя готовятся и объекты соцкультбыта, — заявил градоначальник на встрече с жителями Ильичевского района Мариуполя.

Он добавил, что в городе продолжаются ремонтные работы, а в строительных бригадах задействованы 191 мариупольцев.

— Активно идет восстановление частного сектора. Сейчас в стройбригадах занят 191 мариуполец. В планах на сентябрь – выполнить необходимые работы в 127 домах. Также уже практически выполнен план капитального ремонта дорог: отремонтировано порядка 55,5 километров дорожного покрытия из 70 запланированных, — отметил градоначальник.

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