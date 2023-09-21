ВСУ 20 сентября применили ракету HARM при обстреле Буденновского района Донецка

Фрагмент ракеты AGM-88 HARM. Фото: СЦКК ДНР

Военные эксперты из СЦКК ДНР подтвердили, что 20 сентября вооруженные формирования Украины при обстреле Буденновского района Донецка использовали американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM, выпущенную с самолета.

- Обстрел со стороны вооруженных формирований Украины осуществлен из вооружения, поставленного странами НАТО, которые продолжают вместе терроризировать мирных граждан и уничтожать социальную инфраструктуру Республики, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что в результате применения ракеты AGM-88 HARM в Буденновском районе пострадал пациент больницы. Также были зафиксированы повреждения по семи адресам. Среди них школа №120, центр первичной медико-санитарной помощи №1, центральная городская клиническая больница №16, Донецкое профессионально-техническое училище связи, а также три многоквартирных дома по улице Багратиона, 20, 21, 21 «а».

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