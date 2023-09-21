В Ясиноватой начнут выдачу продуктовых наборов для учащихся и детей-льготников

Выдача продуктовых наборов будет осуществляться в школьной столовой с 21 сентября. Фото: ТГ/Шевченко

В Ясиноватой организуют выдачу продуктовых наборов для учащихся младших классов и детей льготной категории. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Дмитрий Шевченко.

Он уточнил, что выдавать наборы начнут с 21 сентября.

- С 21 сентября начнется выдача продуктовых наборов для детей 1-4 классов и детей льготной категории 5 -11 классов. Выдача продуктовых наборов будет осуществляться с 9.00 до 15.00 в школьной столовой, - заявил мэр.

Градоначальник также отметил, что обратившимся за выдачей проднабора необходимо будет иметь при себе паспорт.

Напомним, ранее сообщалось, что жители ДНР могут обратиться за гуманитарной и психологической помощью через чат-боты. У Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ сейчас работают два бота, которые связаны с помощью военнослужащим и их семьям, а также с оказанием психологической помощи. Самой востребованной сейчас является помощь в виде продуктов питания, воды, гигиенических средств, детской одежды и канцелярии.

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