Жители ДНР могут обратиться за гуманитарной и психологической помощью в чат-боты

Самой востребованной сейчас является помощь в виде продуктов питания, воды, гигиенических средств, детской одежды и канцелярии. Фото: Донецкий штаб #МЫВМЕСТЕ

Жители ДНР могут обратиться за гуманитарной и психологической помощью посредством чат-ботов. Об этом сообщил ДАН пресс-секретарь Донецкого штаба проекта #МЫВМЕСТЕ Роман Шпаков.

Он уточнил, что у Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ сейчас работают два чат-бота, которые связаны с помощью военнослужащим и их семьям, а также с оказанием психологической помощи.

- В нашем регионе особенно важна возможность помогать бойцам. Все данные передаются нашему штабу от нуждающихся военных и их семей, которым мы можем помочь, - рассказал он.

По словам Шпакова, самой востребованной сейчас является помощь в виде продуктов питания, воды, гигиенических средств, детской одежды и канцелярии. Кроме того, поступают просьбы помочь по хозяйству, если бывший боец не в состоянии сделать что-либо сам по причине здоровья.

Обратиться в Донецкий штаб #МЫВМЕСТЕ можно не только через чат-боты, но и напрямую по номеру телефона +79496416484.

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