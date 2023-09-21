В Мариуполе ускорят процесс инвентаризации жилых помещений

В городе проведут детальную инвентаризацию жилых домов. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе ускорят инвентаризацию жилых помещений. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун по итогам утреннего совещания в горадминистрации.

Он уточнил, что власти проработают механизм для четкого определения того, какие объекты являются бесхозяйными.

- Ускоряем инвентаризацию жилых помещений - квартир и частных домов. Собираем рабочую группу, прорабатываем механизм четкого определения бесхозяйных объектов, - заявил он.

Напомним, ранее глава администрации Мариуполя Олег Моргун поручил создать реестр помещений с признаками бесхозных. Это необходимо, чтобы в дальнейшем разместить в них объекты социального назначения. В первую очередь речь идет об отделениях банковской и почтовой связи. Моргун подчеркнул, что вопрос создания такого реестра находится на контроле как администрации города, так и республиканских ведомств.

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