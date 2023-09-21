Сотрудники Минтранса ДНР провели мониторинг пассажирского транспорта в Енакиево

В Енакиево провели повторный техосмотр пассажирского транспорта. Фото: Минтранс ДНР

Специалисты из Министерства транспорта Донецкой Народной Республики провели повторный мониторинг состояния автобусов городских и пригородных маршрутов, которые отправляются с автостанции «Енакиево - Центр». В ходе этого мероприятия было обследовано девять транспортных средств перевозчиков, которое имели удовлетворительное техническое и санитарное состояние.

- Все обследованные сотрудниками отдела контроля (надзора) за соблюдением законодательства на транспорте в ходе мониторинга девяти транспортных средств перевозчиков имели удовлетворительное техническое и санитарное состояние. Отмечено надлежащее состояние подвижного состава МУП «ТТУ» администрации города Енакиево, - отмечают в ведомстве.

В Минтранс ДНР добавили, что в четырех автобусах отсутствовала визуальная информация для пассажиров, обслуживающих маршруты № 15, 2, 10. С водителями и перевозчиками специалисты провели разъяснительную беседу. Все замечания перевозчик обещал исправить за десять дней.

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