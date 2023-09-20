Мирный житель ранен в результате обстрела Донецка ракетой AGM-88 HARM

В результате атаки на Буденновский район Донецка пострадал мужчина 1975 года рождения (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Мирный житель Донецка получил ранения в результате обстрела Буденновского района со стороны украинских боевиков. ВСУ выпустили по региону одну противорадиолокационную ракету AGM-88 HAR. Об этом заявил мэр Алексей Кулемзин.

— По уточненной информации в результате падения противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM в Буденновском районе по улице Багратиона ранен мужчина 1975 года рождения. Повреждено остекление больницы №16, многоквартирного жилого дома и школы №20, — заявил градоначальник.

Как сообщала «КП Донецк», за день ВСУ выпустили по региону 45 боеприпасов. Погиб один человек в Кировском районе города. Повреждены шесть жилых домов в Кировском и Петровском районах Донецка и Никитовском районе Горловки, два объекта гражданской инфраструктуры в Кировском районе Донецка: школа и детский сад.

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