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НовостиПолитика20 сентября 2023 18:13

Денис Пушили: За день ВСУ убили одного и ранили двух жителей ДНР

Обстрелами украинских войск в ДНР за день повреждены шесть домов, школа и детский сад
Виктория ПОДАРОВА
Украинские боевики 45 раз за день открыли огонь по городам ДНР (архивное фото)

Украинские боевики 45 раз за день открыли огонь по городам ДНР (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за 20 сентября 14 раз открыли огонь по городам Донецкой Народной Республики. В результате агрессии погиб один человек, ранены двое. Об этом заявил врио Главы Республики Денис Пушилин.

— Обстрелами повреждены шесть жилых домостроений в Кировском и Петровском районах Донецка и Никитовском районе Горловки, два объекта гражданской инфраструктуры в Кировском районе Донецка: школа и детский сад, — заявил глава региона.

Денис Пушилин подчеркнул, что по населенном пунктам региона за день было выпущено 45 боеприпасов.

— Применялись: противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM, реактивная артиллерия калибром 122 мм, ствольная артиллерия калибром 152, 155 мм, в том числе кассетного типа, — добавил врио Главы ДНР.

Как сообщала «КП Донецк», при падении ракеты AGM-88 повреждено остекление школы №120 в Буденновском районе Донецка.

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