Денис Пушили: За день ВСУ убили одного и ранили двух жителей ДНР

Украинские боевики 45 раз за день открыли огонь по городам ДНР (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за 20 сентября 14 раз открыли огонь по городам Донецкой Народной Республики. В результате агрессии погиб один человек, ранены двое. Об этом заявил врио Главы Республики Денис Пушилин.

— Обстрелами повреждены шесть жилых домостроений в Кировском и Петровском районах Донецка и Никитовском районе Горловки, два объекта гражданской инфраструктуры в Кировском районе Донецка: школа и детский сад, — заявил глава региона.

Денис Пушилин подчеркнул, что по населенном пунктам региона за день было выпущено 45 боеприпасов.

— Применялись: противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM, реактивная артиллерия калибром 122 мм, ствольная артиллерия калибром 152, 155 мм, в том числе кассетного типа, — добавил врио Главы ДНР.

Как сообщала «КП Донецк», при падении ракеты AGM-88 повреждено остекление школы №120 в Буденновском районе Донецка.

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