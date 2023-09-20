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НовостиОбщество20 сентября 2023 12:21

Артем Жога прокомментировал выдвижение на должность спикера парламента ДНР

Комбат «Спарты» пообещал оправдать тот кредит доверия, который дали ему граждане региона
Ирина ДМИТРИЕВА
Комбат «Спарты» выдвинут «Единой Россией» на должность председателя Народного Совета ДНР

Комбат «Спарты» выдвинут «Единой Россией» на должность председателя Народного Совета ДНР

Фото: Александр ИВАНОВ

Командир разведывательного батальона «Спарта» Артем Жога прокомментировал выдвижение его кандидатуры на должность председателя Народного Совета ДНР.

По словам комбата, это стало неожиданностью для него.

- Я шел на выборы с надеждой на то, что останусь руководить батальоном. Что доведу дело, начатое Арсеном, Володей, до конца, - признался он.

Жога отметил, что важно восстанавливать и строить Республику, полностью вкладываясь в те задачи и обязательства, которые были взяты перед избирателями.

- Тот кредит доверия, который нам дали жители Республики, несмотря на обстрелы, на такую обстановку, поражает. Спасибо, что доверяете мне. Я оправдаю доверие и выложусь на все 100%, - заверил он.

Напомним, ранее сообщалось, что комбат «Спарты» выдвинут «Единой Россией» на должность спикера парламента ДНР. За Артема Жогу проголосовали делегаты I-й конференции Донецкого регионального отделения партии «Единая Россия».

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