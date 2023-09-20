Артем Жога прокомментировал выдвижение на должность спикера парламента ДНР

Комбат «Спарты» выдвинут «Единой Россией» на должность председателя Народного Совета ДНР Фото: Александр ИВАНОВ

Командир разведывательного батальона «Спарта» Артем Жога прокомментировал выдвижение его кандидатуры на должность председателя Народного Совета ДНР.

По словам комбата, это стало неожиданностью для него.

- Я шел на выборы с надеждой на то, что останусь руководить батальоном. Что доведу дело, начатое Арсеном, Володей, до конца, - признался он.

Жога отметил, что важно восстанавливать и строить Республику, полностью вкладываясь в те задачи и обязательства, которые были взяты перед избирателями.

- Тот кредит доверия, который нам дали жители Республики, несмотря на обстрелы, на такую обстановку, поражает. Спасибо, что доверяете мне. Я оправдаю доверие и выложусь на все 100%, - заверил он.

Напомним, ранее сообщалось, что комбат «Спарты» выдвинут «Единой Россией» на должность спикера парламента ДНР. За Артема Жогу проголосовали делегаты I-й конференции Донецкого регионального отделения партии «Единая Россия».

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Валерий Скороходов возглавил фракцию партии «Единая Россия» в парламенте ДНР

Кандидатуры на пост спикера парламента ДНР от ЕР обсудит президиум регионального отделения (подробнее)