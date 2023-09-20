Около 100 школьников из Ясиноватой отправятся на учебу в Челябинскую область

Дети смогут полноценно пройти школьную программу
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Около 100 школьников из прифронтового города ДНР отправятся учиться в Челябинскую область. Об этом сообщил ДАН глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.
Он пояснил, что дети выедут на учебу из-за сложной оперативной обстановки в городе.
- В Челябинскую область поедут учиться порядка 100 наших школьников. До конца сентября они точно отправятся. Они будут полноценно обучаться со своими сверстниками, - отметил градоначальник.
По словам Шевченко, принимающая сторона обеспечит детей бесплатным жильем и питанием.
Напомним, ранее мэр Ясиноватой заявлял, что школы в городе не будут работать очно по понятным причинам. Поэтому была запущена программа по отправке учащихся в Челябинскую область. В Ясиноватой уже сформировали список из школьников, чьи родители согласились отправить детей на учебу в другой регион России. Выезд группы планировался на начало сентября.
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