Около 100 школьников из Ясиноватой отправятся на учебу в Челябинскую область

Дети смогут полноценно пройти школьную программу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Около 100 школьников из прифронтового города ДНР отправятся учиться в Челябинскую область. Об этом сообщил ДАН глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

Он пояснил, что дети выедут на учебу из-за сложной оперативной обстановки в городе.

- В Челябинскую область поедут учиться порядка 100 наших школьников. До конца сентября они точно отправятся. Они будут полноценно обучаться со своими сверстниками, - отметил градоначальник.

По словам Шевченко, принимающая сторона обеспечит детей бесплатным жильем и питанием.

Напомним, ранее мэр Ясиноватой заявлял, что школы в городе не будут работать очно по понятным причинам. Поэтому была запущена программа по отправке учащихся в Челябинскую область. В Ясиноватой уже сформировали список из школьников, чьи родители согласились отправить детей на учебу в другой регион России. Выезд группы планировался на начало сентября.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Школы Донецка 1 сентября приняли более сорока тысяч учеников

В Донецке в первый класс пошли 3442 школьника (подробнее)