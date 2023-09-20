В поселке Старомихайловка под Донецком из-за обстрела ВСУ погибла женщина

Под огнем украинских войск оказался прифронтовой поселок Донецкой Народной Республики. Фото: СЦКК ДНР

Украинские войска нещадно обстреляли окраины Донецка 20 сентября. В результате в одном из поселков погибла мирная жительница. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

- В результате беспощадного обстрела ВСУ в пгт Старомихайловка погибла женщина 1964 года рождения, - проинформировал он.

Напомним, ранее мэр Донецка сообщил, что в результате обстрела микрорайона шахты имени Абакумова Кировского района ранение получил мужчина 1960 года рождения. Градоначальник также добавил, что на улицах Абакумова и Прудовой от обстрела украинских боевиков повреждена кровля и остекление в многоквартирных жилых домах.

По данным СЦКК ДНР, с 08:45 по 09:00 противник выпустил девять снарядов калибром 155 мм по Кировскому району Донецка. Украинские боевики вели огонь из района населенного пункта Кураховка.

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